В Баку пропал пожилой человек - ФОТО

В редакцию 1news.az пришло письмо с просьбой о помощи в поисках пропавшего человека.

8 декабря в 7 часов вечера 71-летний Тершуков Иван Михайлович ушёл из дома по адресу: улица Бякир Чобан-заде 63, и не вернулся.

Мужчина был одет в домашний спортивный костюм синего цвета, домашние тапочки и черную вязаную шапку. Вышел из дома тайком от семьи ввиду своей болезни, поэтому он был без верхней одежды и документов.

Иван Михайлович страдает провалами в памяти и нуждается в постоянной медикаментозной помощи.

Родные пожилого человека заявили о его пропаже в полицию по месту жительства в тот же день - по Низаминскому и Хатаинскому районам были расклеены листовки «Разыскивается», в соц. сетях опубликованы многочисленные призывы о помощи в поисках, проводятся регулярные рейды по району, периодически обзваниваются больницы и морги. Однако, никакие предпринятые меры не принесли результата - Ивана Михайловича не могут найти уже 4-ые сутки.

Родные и близкие просят аудиторию 1news.az посодействовать в поисках любимого дедушки и отца семейства.

Если вы видели Ивана Михайловича или обладаете информацией о его местонахождении, пожалуйста, сообщите об этом его родным.

Контактные номера:

055 788 89 60 - Татьяна

055 554 21 27 - Валерий

Заранее благодарим за содействие!