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В Баку произошло жестокое нападение на мужчину: Повалив на землю, нападавшие продолжали избивать его ногами по голове - ВИДЕО

Сегодня в 15:40 ~ 1 минута на чтение 1017
В Баку произошло жестокое нападение на мужчину: Повалив на землю, нападавшие продолжали избивать его ногами по голове - ВИДЕО

Детям, слабонервным и лицам со слабой психикой смотреть видео не рекомендуется.

На трассе Баку – Сумгайыт (у столичного автовокзала) произошло жестокое нападение.

Как сообщили 1news.az в Управлении полиции Бинагадинского района столицы, в управление поступила информация о том, что несколько человек вышли из такси (госномер 99-KH-411) и напали на молодого человека.

Нападавшие, несмотря на то, что их было трое, не гнушались бить лежащего на земле молодого человека ногами по голове, умышленно стараясь попасть по лицу, которое несчастный пытался прикрыть рукой.

По факту начато разбирательство, создана оперативно-розыскная группа для задержания подозреваемых.

Тимур Рзаев, Э.Т.

ВИДЕО - Avtosfer.az

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