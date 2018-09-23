В Баку произошло извержение одного из крупнейших грязевых вулканов в мире - ФОТО

В Гарадагском районе Баку произошло извержение грязевого вулкана.

Как сообщила 1news.az пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Джейхун Пашаев, в воскресенье, 23 сентября примерно в 9:00 утра на территории Природного заповедника группы грязевых вулканов Баку и Абшеронского полуострова было зарегистрировано извержение вулкана Отман-Боздаг.

Он также сообщил, что примерно через час произошло второе извержение грязевого вулкана. Отмечается, что извержение все еще продолжается. При этом уточняется, что высота пламени из жерла вулкана достигает 200-300 метров. Также указывается, что на территории образовались многочисленные трещины глубиной до 40 метров.

Вулкан Отман-Боздаг является вторым самым крупным грязевым вулканом в мире. Ранее его извержение было зарегистрировано в феврале прошлого года.

Талыб Бархудаев