В Баку проходит седьмой Международный Каспийский энергетический форум

Сегодня в Баку начал свою работу седьмой Международный Каспийский энергетический форум (Caspian Energy Forum 2018).



Как сообщает 1news.az, форум организован Caspian European Club при поддержке правительства Азербайджанской Республики.

Мероприятие вступительной речью открыл первый заместитель председателя и генеральный исполнительный директор Caspian European Club Тельман Алиев.

Он подчеркнул, что с момента своего создания Caspian European Club (Caspian Business Club) способствует привлечению доходов от нефтяной отрасли на развитие ненефтяного сектора.

«Caspian European Club, объединяющий в своих рядах свыше 5000 компаний и организаций, действует в 70 странах мира», - сказал он, отметив, что организация ведет активную работу в направлении поддержки диалога между государственными структурами и частным сектором.

На церемонии открытия форума прозвучало видеообращение вице-президента Европейской комиссии по Энергетическому союзу Мароша Шефчовича.

Отметим, что состоящий из трех сессий форум продлится три дня.

Эльшан Рустамов, Э.Т.