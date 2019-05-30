В Баку проходит саммит инноваций

30-31 мая в Баку проходит Monex Summit Caspian.

Как сообщает 1news.az, Monex Caspian Summit – это ежегодное мероприятие, которое объединяет ведущих экспертов в области FinTech, платежных технологий и банковского дела со всего мира.

Monex Caspian Summit состоит из ряда мероприятий, таких как выставка, марафон, Гала-вечер в Центре Гейдара Алиева, а также Monex Party, в которой примет участие всемирно известная исполнительница INNA.

Саммит проходит в рамках Фестиваля инноваций при поддержке Министерства транспорта, связи и высоких технологий, Центра Гейдара Алиева, Палаты по надзору над финансовыми рынками и Центрального банка и совместной организации Американской торговой палаты в Азербайджане (Amcham) и компании FA International Trade Events.

В мероприятии примут участие более 300 местных и иностранных компаний, более 70 спикеров и представителей около 50 стран, лидеры Fintech, представители крупнейших банков Азербайджана, Турции, России, Казахстана, Украины, Грузии, эксперты из крупнейших банков Восточной Европы и Payment, Security, Data и IT компаний.

Будут проведены групповые дискуссии и встречи B2B, организованные командой профессионалов.

Напомним, что Monex Summit ежегодно проходит в трех регионах – Европе, СНГ и на Ближнем Востоке.

Эльшан Рустамов, Г.Р.