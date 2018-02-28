В Баку проходит рабочая встреча экспертов Министерства обороны и НАТО – ФОТО

В Военной академии Вооруженных сил Азербайджана проводится очередная рабочая встреча экспертов Министерства обороны и НАТО.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на сайт Минобороны АР, встреча проходит согласно Плану совместных действий Азербайджан-НАТО в сфере развития определенных сфер системы военного образования.

В ходе мероприятия в рамках «Программы расширения военного образования» эксперты проводят анализ деятельности в 2017 году, а также обмениваются мнениями о планируемых мероприятиях и перспективах развития сотрудничества в текущем году.

Эльшан Рустамов, Г.Р.