1news.az
Общество
КАТЕГОРИИ
Интервью
Экономика
В мире
Бомонд
Колонки
Спорт
Azərbaycanca

В Баку проходит пленарное заседание осенней сессии Милли Меджлиса

Сегодня в 12:00 ~ 1 минута на чтение 295
В Баку проходит пленарное заседание осенней сессии Милли Меджлиса

В Баку проходит первое пленарное заседание осенней сессии Милли Меджлиса Азербайджана.

Как сообщает 1news.az, в повестку заседания включено 62 вопроса. Среди них – законы «Об авиации», «Об обязательном страховании от потери профессиональной трудоспособности в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний», «О стандартизации», «Об охране зеленых насаждений» и др.

Очередное заседание состоится 5 октября.

Милли Меджлис - орган, осуществляющий законодательную власть в Азербайджанской Республике, является однопалатным парламентом и преемником Национального Совета Азербайджанской Демократической Республики.

Депутаты Милли Меджлиса избираются на основе мажоритарной избирательной системы и всеобщих, равных и прямых выборов путем свободного, личного и тайного голосования. Милли Меджлис состоит из 125 депутатов, которые избираются на пять лет.

Нынешний состав парламента был избран 1 ноября 2015 года.

Эльшан Рустамов, Г.Р.

Telegram WhatsApp

295

просмотров
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ Общество

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2018 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены
entonee.net