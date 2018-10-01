В Баку проходит пленарное заседание осенней сессии Милли Меджлиса

В Баку проходит первое пленарное заседание осенней сессии Милли Меджлиса Азербайджана.

Как сообщает 1news.az, в повестку заседания включено 62 вопроса. Среди них – законы «Об авиации», «Об обязательном страховании от потери профессиональной трудоспособности в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний», «О стандартизации», «Об охране зеленых насаждений» и др.

Очередное заседание состоится 5 октября.

Милли Меджлис - орган, осуществляющий законодательную власть в Азербайджанской Республике, является однопалатным парламентом и преемником Национального Совета Азербайджанской Демократической Республики.

Депутаты Милли Меджлиса избираются на основе мажоритарной избирательной системы и всеобщих, равных и прямых выборов путем свободного, личного и тайного голосования. Милли Меджлис состоит из 125 депутатов, которые избираются на пять лет.

Нынешний состав парламента был избран 1 ноября 2015 года.

Эльшан Рустамов, Г.Р.