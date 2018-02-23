В Баку проходит пленарное заседание Милли Меджлиса

В Баку в пятницу, 23 февраля, проходит очередное пленарное заседание Милли Меджлиса.

Как сообщает 1news.az, в повестку дня заседания включено 19 вопросов.

Среди них - законопроекты «О стандартизации», «О дорожном движении», «О техническом регулировании», «О государственной пошлине» и другие вопросы.

Милли Меджлис - орган, осуществляющий законодательную власть в Азербайджанской Республике, является однопалатным парламентом и преемником Национального Совета Азербайджанской Демократической Республики.

Депутаты Милли Меджлиса избираются на основе мажоритарной избирательной системы и всеобщих, равных и прямых выборов путем свободного, личного и тайного голосования.

Милли Меджлис состоит из 125 депутатов, которые избираются на пять лет. Нынешний состав парламента был избран 1 ноября 2015 года.

Эльшан Рустамов, Г.Р.