В Баку проходит международная конференция, посвященная 20-летнему юбилею создания Конституционного суда - ФОТО

6 июля в Баку проводится международная конференция на тему «Правовое государство и конституционное правосудие: ценности и приоритеты», посвященная 20-летнему юбилею создания Конституционного суда Азербайджанской Республики.

Вначале на конференции прозвучал государственный гимн Азербайджанской Республики.

Затем был показан видеоролик, повествующий о 20-летней деятельности Конституционного суда.

Объявив конференцию открытой, председатель Конституционного суда Азербайджанской Республики Фархад Абдуллаев высоко оценил значение международной конференции, посвященной 20-летнему юбилею создания Конституционного суда, и выразил уверенность в том, что на мероприятии будут проведены плодотворные обсуждения.

Помощник Президента Азербайджанской Республики по работе с правоохранительными органами и военным вопросам – заведующий отделом Фуад Алескеров зачитал послание, адресованное главой государства Ильхамом Алиевым участникам конференции.

Фархад Абдуллаев от имени коллектива Суда выразил Президенту Ильхаму Алиеву глубокую признательность за послание. Он отметил, что столь высокая оценка главой государства работы Конституционного суда представляет для коллектива Суда огромную ценность и служит проявлением доверия.

Выступая с обширным докладом о 20-летней деятельности Конституционного суда, Фархад Абдуллаев подчеркнул, что создание 20 лет назад по инициативе великого лидера Гейдара Алиева Конституционного суда Азербайджанской Республики явилось важным шагом на пути обеспечения верховенства Конституции в нашей стране, более основательного развития демократических процессов. С самого начала создания за минувшие 20 лет Конституционный суд стремился к достойному выполнению стоявших перед ним задач, завоеванию за короткое время доверия общественности постановлениями, позволяющими более эффективно обеспечить права и свободы человека.

Было отмечено, что Конституционный суд, не имея никакого наследия, приступил к деятельности с чистого листа. 345 из принятых Пленумом Конституционного суда 372 постановлений направлены на охрану и защиту прав человека. Создание в правовой системе Азербайджана института конституционного обжалования связано с прогрессивной и мудрой инициативой великого лидера Гейдара Алиева. Дополнения и изменения, внесенные в Основной закон в результате проведенного в 2002 году референдума, вместе с рядом демократических новшеств, предоставили уполномоченному по правам человека (омбудсмену), судам и рядовым гражданам, в том числе иностранцам, лицам без гражданства возможность обращаться в Конституционный суд.

Фархад Абдуллаев подчеркнул, что особое значение при формировании правовых позиций Конституционного суда всегда придавалось судебно-правовой практике, нормам международного права, а также прецедентному праву Европейского суда. Орган конституционного правосудия, занимающий сегодня свое место в правовой системе, превратился в участника происходящих в современном мире процессов, сталкиваясь с вызовами, которые возникают перед другими государственными органами. Глобализация, процессы региональной интеграции, взаимосвязь и несоответствие между международными и национальными юридическими правилами не обошли и конституционную юстицию.

Было отмечено, что сегодня конституционным судам принадлежит роль защитника основного закона, завоевавшего веру и доверие общества, принимающего продуманные и обоснованные постановления, обеспечивающего верховенство Конституции, конституционный баланс интересов человека и государства. Заложив своей деятельностью основу национальной конституционной юстиции, Конституционный суд Азербайджанской Республики вносит вклад в обеспечение законности в нашей стране. Превратившись в важный орган государственной власти, Конституционный суд занял достойное место в системе судебной власти, в период своей деятельности принял во многих сферах права постановления, имеющие особое значение.

Подчеркнув, что современный мир стремительно развивается, в жизнь общества входят новые факторы, Фархад Абдуллаев сказал, что в итоге в области права возникают новые сферы, требующие регулирования, уже начался период активного использования новейших технологий, искусственного интеллекта в управлении экономикой, обществом и государством. Все эти новшества оказывают влияние на судебно-правовую деятельность, как и на другие сферы. Суд не может оставаться в стороне от развития общества. Органы конституционного надзора могут выступать в качестве одного из эффективных институтов, способных отвечать на возникающие вызовы.

Завершая выступление, председатель Конституционного суда сказал: «Уверен, что Конституционный суд будет достойно выполнять поставленные Президентом Азербайджанской Республики задачи, направленные на строительство демократического и правового государства, развитие гражданского общества, эффективную защиту закрепленных Конституцией прав и свобод».

Первый заместитель председателя Милли Меджлиса Зияфет Аскеров передал поздравления по случаю 20-летнего юбилея создания Конституционного суда Азербайджанской Республики. Он подчеркнул, что создание Института конституционного надзора в Азербайджане является очень важным шагом в области развития демократии.

Остановившись на процессе создания и принятия под руководством великого лидера Гейдара Алиева первой Конституции независимой Азербайджанской Республики, Зияфет Аскеров сказал: «К созданию Конституционного суда следует подходить в аспекте правового государства, социального государства и гражданского общества, так как конституционный надзор эффективен лишь тогда, когда в обществе есть все три компонента. В Конституции Азербайджана нашли отражение все три компонента. В Азербайджане продолжается процесс строительства правового государства, наша страна является социальным государством, в Азербайджане утверждено гражданское общество. Поэтому обеспечение прав и свобод граждан на высоком уровне упрощается, что еще более облегчает работу Конституционного суда».

Отметив, что, согласно Конституции, высшей целью Азербайджанского государства является защита прав и свобод человека и гражданина и обеспечение их достойного образа жизни, З.Аскеров сказал, что утверждение в обществе данных принципов является одним из факторов, обусловливающих правильность концепции правового государства. Сегодня Азербайджан живет этими реалиями. Закрепленность данных институтов в нашей Конституции позволяет говорить о том, что мы действительно идем по пути демократии. Сегодняшнее развитие Азербайджана, реформы, направленные на применение в нашей стране европейской юрисдикции и обеспечение прав и свобод человека, являются показателем уверенного продвижения Азербайджана по пути строительства правового государства.

Подчеркнув, что в минувшие 20 лет Конституционный суд успешно справился с поставленными задачами и занял свое место в системе государственных органов, Зияфет Аскеров отметил, что между органом конституционного надзора и Милли Меджлисом в Азербайджане налажено плодотворное сотрудничество.

Председатель Венецианской комиссии Совета Европы Джанни Букиккио выразил удовлетворение тем, что вновь находится в нашей стране и принимает участие в конференции, посвященной 20-летнему юбилею Конституционного суда. Подчеркнув, что основная миссия Конституционного суда заключается в обеспечении стабильности Конституции и верховенства закона, гость коснулся решений, принятых Венецианской комиссией в связи с Азербайджаном.

Подчеркнув, что конференция посвящена актуальной теме, Дж.Букиккио отметил, что еще одна задача Конституционного суда связана с защитой прав граждан, недопущением фактов несправедливости, с которыми они могут столкнуться. Верховенство закона, являющееся одним из главных принципов правового государства, состоит из пяти основных компонентов. Так, каждый из таких компонентов, как юридичность, определенность, сокращение фактов злоупотребления, борьба с дискриминацией и предвзятостью и возможность выхода на юстицию, представляет важное значение в строительстве правового государства.

Руководитель программы «Приближение к европейским стандартам на Южном Кавказе в области права» Германского общества международного сотрудничества (GIZ) Томас Мейер, отметив, что Конституционный суд Азербайджанской Республики организовал ряд важных мероприятий, передал поздравления по случаю юбилея. Т.Мейер сказал, что правовая общественность ряда стран, в том числе Германии, в настоящее время активно обсуждает вопрос о том, является ли сама Конституция законом.

Подчеркнув, что в развитых странах Конституционный суд играет важную роль, Т.Мейер сказал, что принятые этим Судом постановления являются своего рода изложением текста Основного закона.

Выступившая на конференции с докладом на тему «Эффективные институциональные механизмы, обеспечивающие равноправие» уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджанской Республики Эльмира Сулейманова подчеркнула, что в 2018 году, являющемся знаменательным для нашей страны во многих отношениях, отмечаются 100-летний юбилей создания Азербайджанской Демократической Республики, 20-летний юбилей Конституционного суда, и передала в связи с этим свои поздравления. Она отметила, что, оставаясь приверженной демократическим принципам, Республика обеспечила для всех граждан принципы равноправия, которые спустя 30 лет были отражены в Декларации прав человека ООН.

Подчеркнув, что первая Конституция нашей независимой республики была принята путем всенародного обсуждения после возвращения к власти великого лидера Гейдара Алиева, Э.Сулейманова сказала, что треть статей Основного закона связана с правами и свободами человека.

Эльмира Сулейманова отметила, что успешная деятельность Конституционного суда в области утверждения верховенства Конституции и законов, прав и принципов равенства каждого создала в нашей стране благоприятные условия в этих областях. Эти принципы входят также в число основных целей института Омбудсмена. Сформировавшееся в нашей стране конструктивное сотрудничество между Конституционным судом и институтом Омбудсмена создало прагматичный механизм в области защиты прав и свобод человека. Постановления, принятые Конституционным судом на основе запросов Омбудсмена, служат эффективному обеспечению верховенства закона, прав и свобод человека.

Выступившая с докладом на тему «Конституционный надзор: опыт Австрии» председатель Конституционного суда Австрийской Республики Бриджит Бирлейнотметила, что процесс создания современных конституционных судов получил более широкий размах в основном после Второй Мировой войны. Минувший период показал, что нормальная деятельность Конституционного суда невозможна без демократии и верховенства закона. Конституционный суд всегда принимает постановления, обеспечивающие соответствие законов, на основе конкретных правилах и без учета политических интересов. Именно этот принцип – принятие Конституционным судом постановлений, беря за основу не политические факторы, а исключительно соответствие законов, стал причиной большего доверия людей к Конституционному суду.

Председатель Конституционного суда Республики Словакия Иветта Масейкова в докладе на тему «Некоторые вопросы конституционного правосудия» коснулась дружеских отношений между Азербайджаном и Словакией. Она отметила, что в обеих странах звучит определенная критика, связанная с конституционными судами, и это естественно. Потому что конституционные суды функционируют не в вакууме. Однако эта критика должна опираться на реальные факты и обоснованную правовую позицию. Отметив, что критика не создает основу для дискредитации принятых постановлений, гостья сказала, что критика судебных постановлений исходит из их характера.

Коснувшись значения сбалансированной деятельности Конституционного суда, председатель Конституционного суда Словакии рассказала о процессе создания Основного закона, важных требованиях для нормального функционирования конституционных судов. В заключение своего выступления гостья передала поздравления по случаю юбилея и пожелала Конституционному суду Азербайджанской Республики и впредь принимать правильные и качественные решения.

Выступивший с докладом на тему «Конституционное правосудие в процессе развития современного правового государства» председатель Конституционного суда Республики Беларусь Петр Миклашевич рассказал о деятельности Конституционного суда в его стране, отметил, что правовое государство формируется на основе отраженных в Конституции ценностей и принципов. Подчеркнув, что равенство конституционных ценностей является важным вкладом в стабильность в обществе, П.Миклашевич отметил, что Беларусь – демократическое, социально-правовое государство, довел до внимания, что в современный период конституционные ценности носят новый смысл.

Говоря о деятельности правового государства в настоящее время, П.Миклашевич коснулся формирования в период глобализации новых тенденций с точки зрения конституционных принципов и ценностей. Он также высказал свое мнение о важности сохранения соответствия Конституции с учетом сформированных конституционными судами правовых позиций, верховенства закона, национальных интересов, назвал Конституционный суд орбитой Основного закона.

Председатель Конституционного суда Республики Монтенегро Драголюб Драшкович, выступив с докладом на тему «Конституционный суд Республики Монтенегро как защитник конституционного правопорядка, прав и свобод человека», отметил, что Конституционный суд Монтенегро является полноправным высшим судебным органом с точки зрения исполнения положений Конституции и закона. Подчеркнув, что Конституционный суд занимает важное место в государственной власти, Д.Драшкович поделился опытом своей страны, связанной с деятельностью Конституционного суда.

Выступивший на конференции с докладом «Ценности в теории и практике судебного конституционализма: основные параметры и приоритеты» судья Конституционного суда Российской Федерации Николай Бондарь передал поздравления председателя Конституционного суда Российской Федерации Валерия Зоргина по случаю юбилея. Н.Бондарь отметил, что, наряду с противоречивыми тенденциями в современном конституционализме, в этой сфере также имеются традиции. Отметив, что многие страны объединяют одинаковые конституционные права, гость подчеркнул, что поэтому и предстоящие задачи одинаковы. Выражая отношение к вопросу отличий в оптимальных постановлениях в конституциональных системах различных стран, он рассказал о недостатке равенства, отметил значение повышения роли Конституционного суда в правовой системе.

Судья Европейского суда по правам человека Лятиф Гусейнов в своем докладе «Роль Конституционного суда Азербайджанской Республики в имплементации Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод» отметил, что имплементация Европейской конвенции невозможна без участия национальных судов. Механизм Европейской конвенции носит субсидиальный характер. Так, обеспечение прав и свобод человека, в первую очередь, является ответственностью государств, и эти права должны быть обеспечены на национальном уровне. Это требование относится ко всем государственным органам, в частности, к судам.

Было отмечено, что применение национальными судами, в том числе Конституционным судом, прецедентного права Европейской конвенции и Страсбургского суда, являющегося ее составной частью, играет важную роль в имплементации Конвенции. В последние годы Конституционный суд Азербайджанской Республики часто ссылается на постановления Европейского суда. То, что Конституционный суд в своих постановлениях ссылается на решения Европейского суда, имеет важное значение с точки зрения имплементации Конвенции и применения решений Европейского суда.

Судья Европейского суда по правам человека Петер Пакзолай, выступая с докладом на тему «Диалог между конституционными судами и Европейским судом по правам человека» особо отметил роль Страсбургского суда в процессе диалога между конституционными судами стран и Европейским судом. Указав на то, что процесс исполнения обязательных постановлений осуществляется в несколько этапов, П.Паксалай отметил, что решения Европейского и Страсбургского судов носят субсидиальный характер для стран. Однако государства во избежание повторения нарушений закона могут внести определенные правки в свои законодательства. Потому что субсидиарность требует обеспечения эффективных правовых средств против нарушения прав человека. С этой точки зрения плодотворный диалог между Европейским судом и судами, применяющими Конвенцию, играет важную роль. Так, если местные суды будут лучше изучать процессы, происходящие внутри страны, то это еще больше повысит роль данного сотрудничества.

Конференция продолжает работу.

АЗЕРТАДЖ