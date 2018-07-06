6 июля в Баку проходит международная конференция на тему «Правовое государство и конституционное правосудие: ценности и приоритеты», посвященная 20-летнему юбилею со дня создания Конституционного суда Азербайджанской Республики.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, на конференции сначала прозвучал государственный гимн Азербайджанской Республики.

Затем был продемонстрирован видеоролик о 20-летней деятельности Конституционного суда.

Объявив конференцию открытой, председатель Конституционного суда Азербайджанской Республики Фархад Абдуллаев высоко оценил значимость международной конференции, посвященной 20-летнему юбилею со дня создания Конституционного суда, выразил уверенность в том, что на мероприятии будут проведены плодотворные обсуждения.

Помощник Президента Азербайджанской Республики по работе с правоохранительными органами и военным вопросам – заведующий отделом Фуад Алескеров зачитал послание главы государства Ильхама Алиева участникам конференции.

Затем выступивший председатель Конституционного суда Фархад Абдуллаев рассказал о работе, осуществляемой органом конституционного контроля за прошедшие 20 лет и достигнутых успехах.

Первый заместитель председателя Милли Меджлиса Азербайджанской Республики Зияфет Аскеров подчеркнул, что создание Конституционного суда имеет важное значение c точки зрения строительства правового, социального государства и гражданского общества. Было отмечено, что все три фактора, имеющие важное значение в процессе строительства правового государства, еще более упрощают механизм конституционного контроля.

Председатель Венецианской комиссии Совета Европы Джанни Букиккио выразил удовлетворение очередным пребыванием в нашей стране и участием в конференции, посвященной 20-летнему юбилею Конституционного суда. Подчеркнув, что главной миссией Конституционного суда является обеспечение стабильности Конституции и верховенства закона, гость сказал, что Венецианская комиссия осуществляет плодотворное сотрудничество с соответствующими структурами нашей страны.

Руководитель программы «Интеграция к европейским стандартам в области права на Южном Кавказе» Германского общества по международному сотрудничеству (GIZ) Томас Мейер в своем выступлении отметил, что постановления Конституционного суда являются как бы выражением содержания Конституции.

Выступившая с докладом на тему «Эффективные институциональные механизмы, обеспечивающие правовое равенство» уполномоченная (омбудсмен) по правам человека Азербайджанской Республики Эльмира Сулейманова, подчеркнув, что в 2018 году мы празднуем 100-летие создания Азербайджанской Демократической Республики и 20-летний юбилей Конституционного суда, передала свои поздравления по этому случаю. Было доведено до внимания, что сформированное конструктивное сотрудничество между Конституционным судом и институтом Омбудсмена составляет прагматический механизм в области защиты прав и свобод человека.