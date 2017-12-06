По инициативе ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АзЖД) 6-7 декабря в Баку проходит мероприятие «Азербайджан: новый мост в Евразию», сообщает сайт АзЖД.

Выступивший на мероприятии первый заместитель председателя ЗАО Алирза Сулейманов подробно рассказал о текущей ситуации в процессе масштабного реформирования железных дорог Азербайджана, реализации международных транспортных коридоров при поддержке Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Были заслушаны выступления о роли АзЖД в региональных мультимодальных перевозках, транзитном потенциале Азербайджана в евразийской интеграции, доклады о связи Китая и Западной Европы через новый Шелковый путь, пересечении коридоров Восток-Запад и Север-Юг и создании новых интегрированных железнодорожных коридоров.

В числе других тем – инновации и высокоскоростные поезда, управление рисками кибер-безопасности на железной дороге, новые возобновляемые источники энергии и другие вопросы, связанные с деятельностью железных дорог.

В мероприятии принимают участие представители транспортных министерств, железнодорожных компаний, а также частных организаций из Азербайджана, Турции, Ирана, Ирака, Афганистана, Пакистана, Казахстана, Узбекистана, Туркменистана и других стран.

Лада Евграшина, Г.Р.