В Баку проходит Инновационный форум Microsoft, организованный при содействии Министерства транспорта, связи и высоких технологий и Cynergy Group.

Выступивший на мероприятии генеральный директор Microsoft Azerbaijan Сархан Гашимов отметил, что «форум - новый проект, который охватывает современные технологические инновации».

«Вниманию заинтересованных компаний и лиц мы представим наши новейшие продукты, облачные технологии и поделимся опытом Microsoft. Мы ждем участия молодых азербайджанских IT-компаний и зарубежных экспертов в таком формате взаимодействия, т.к. форум является хорошей платформой для сотрудничества», - отметил С.Гашимов.

Как сообщил на форуме заместитель министра транспорта, связи и высоких технологий Эльмир Велизаде, «в Азербайджане разрабатываются новые законы об инновациях и инвестициях, которые усилят интерес к IT-области».

На мероприятие также была предоставлена информация о национальном туре международного технологического конкурса Microsoft Imagine Cup 2018 среди молодых талантов.

Лада Евграшина, Г.Р.