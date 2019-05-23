В Баку проходит I Азербайджанский международный конгресс специалистов по гематологии - ФОТО

22 мая в Баку начал работу I Азербайджанский международный конгресс специалистов по гематологии, посвященный 10-летию начала деятельности Центра талассемии.

В мероприятии приняла участие вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева.

Выступивший на открытии конгресса, организованного Министерством здравоохранения, Фондом Гейдара Алиева, Центром талассемии и Общественным объединением специалистов по гематологии Азербайджана, исполнительный директор Центра талассемии Валех Гусейнов отметил, что исполняется 10 лет с начала деятельности Центра талассемии, созданного по инициативе Первого вице-президента Азербайджана, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой. Центр талассемии был построен в рамках программы Фонда Гейдара Алиева «Во имя жизни без талассемии». Была подчеркнута важная роль открывшегося в 2009 году центра в лечении лиц, страдающих этим заболеванием. Отмечалось, что за минувший период на основании государственных программ и распоряжений, подписанных Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, была проделана большая работа по укреплению материально-технической базы Центра талассемии.

Исполнительный директор центра сообщил, что в рамках Распоряжения «Об оснащении лабораторий секвенирования нового поколения Центра талассемии», подписанного Президентом Ильхамом Алиевым в ноябре 2018 года, уже приобретено современное оборудование и в ближайшее время в центре начнется процесс установки этих приборов. Таким образом, Центр талассемии станет самым современным центром генетической диагностики не только в нашей стране, но и в регионе, и отпадет необходимость обращаться за пределы республики для генетической диагностики.

С целью расширения связей в сфере научных исследований и борьбы с гематологическими заболеваниями Центр талассемии, занимающий особое место в регионе по своему профилю и возможностям генетической диагностики, начал сотрудничать с рядом стран. В рамках международных связей организуются поездки в Центр талассемии ведущих специалистов зарубежных стран, совместные научные собрания, научно-практические семинары, а также долгосрочные курсы для местных специалистов в современных центрах.

Валех Гусейнов довел до внимания, что проводимая работа придает серьезный импульс развитию различных сфер гематологической службы. Он отметил, что взаимные визиты были успешными с точки зрения сотрудничества и обмена опытом ученых различных стран, развитие в республике гематологии обусловило необходимость создания научного общества, объединяющего гематологов, и регулярную организацию научных конгрессов. Была выражена уверенность в том, что Общественное объединение специалистов по гематологии Азербайджана сплотит специалистов этой сферы в нашей стране, I Азербайджанский международный конгресс специалистов по гематологии сыграет значимую роль в этом.

В.Гусейнов проинформировал о проекте «Во имя жизни без талассемии», реализуемом с 2005 года по инициативе Президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой. Он отметил, что цель проекта – организовать качественное лечение больных, проводить просветительскую работу в этой сфере.

Было сообщено, что в течение этого года Центр талассемии совместно с Общественным объединением «Региональное развитие» Фонда Гейдара Алиева провели 7 научных симпозиумов под девизом «Во имя жизни без талассемии» в различных регионах нашей страны - Мингячевире, Гахе, Ширване, Лянкяране, Губе, Барде и Гяндже. Отмечалось, что в рамках региональных симпозиумов были проведены бесплатные медицинские обследования для определения носителей талассемии. Образцы крови, взятые у обратившихся лиц, были исследованы в Центре талассемии. Последний по счету – 8-й региональный симпозиум состоится 25 мая в рамках I Азербайджанского международного конгресса специалистов по гематологии.

В первый день конгресса впервые в Азербайджане был проведен курс «Проточная цитометрия и цитогенетика». В рамках конгресса также впервые в нашей стране будет организован Симпозиум медицинских сестер.

Председатель комитета Милли Меджлиса по здравоохранению Ахлиман Амирасланов отметил, что проведение в нашей стране мероприятий международного значения стало уже традицией. Подчеркнув, что Президент Ильхам Алиев и Первый вице-президент Мехрибан Алиева уделяют постоянное внимание сфере здравоохранения, председатель комитета рассказал о работе, проводимой в сфере борьбы с наследственными заболеваниями крови, принятых государственных программах. Он довел до внимания важную роль обязательного добрачного обследования в сокращении наследственных заболеваний крови. Председатель комитета подчеркнул, что обязательное медицинское страхование, которое начнет применяться на территории страны с 1 января будущего года, внесет вклад в лечение этих болезней. А.Амирасланов сообщил о проведении научных исследований на генетическом уровне и подготовке широкомасштабной программы в области гематологии.

Выступившие на мероприятии заместитель председателя Международной федерации талассемии Майкл Ангастиниотис, представитель Академии наук Турции (TÜBA) Танер Демирер, председатель Турецкого гематологического общества Хайри Озсан, профессор больницы Университета Коч Бурхан Фарханоглу высоко оценили меры по борьбе с заболеваниями крови в Азербайджане. Отметив, что мероприятие создает большие возможности с точки зрения отслеживания последних достижений в клинических исследованиях, специалисты пожелали успехов работе конгресса.

Ученый секретарь конгресса Рамин Байрамлы проинформировал о мероприятии. Он сообщил, что в конгрессе участвуют 939 представителей 22 стран, представлено 146 докладов.

Затем состоялись панельные заседания, были заслушаны доклады.

Конгресс продолжится до 25 мая заседаниями секций.

АЗЕРТАДЖ