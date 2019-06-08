В Баку привезли первый экологически чистый автобус – ФОТО

Автобусная компания Xaliq Faiqoglu завезла в Азербайджан первый экологически чистый автобус - İsuzu Citiport CNG, отвечающий требованиям стандарта EURO-6.

Как сообщил 1news.az руководитель пресс-службы компании Xaliq Faiqoglu Низам Рзаев, этот автобус производства компании Anadolu İsuzu работает на сжиженном газе и после 18-й выставки «Xəzər Beynəlxalq Nəqliyyat, Tranzit və Logistika», которая пройдет в Баку 11-13 июня, будет запущен на улицы столицы.

Отметим, что компания Xaliq Faiqoğlu всегда строго соблюдает экологические нормы и стандарты ЕВРО, ее парк составляют автобусы стандарта ЕВРО-5. В 2019-2022-х годах компания планирует привести в Баку 120 автобусов стандарта ЕВРО-6.

Тимур Рзаев

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