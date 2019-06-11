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В Баку прибыли новые суперсовременные вагоны метро

Сегодня в 12:56 ~ 1 минута на чтение 754
В Баку прибыли новые суперсовременные вагоны метро

Согласно подписанному между ЗАО «Бакинский метрополитен» и российским АО «Трансмашхолдинг» контракту 11 июня в Баку прибыли десять новых суперсовременных вагонов (2 состава по пять вагонов).

Как сообщает 1news.az, в депо проходит презентация новых вагонов.

81-765. В-81-/766.В – вагоны этой модели относятся к самому последнему, четвертому, поколению и резко отличаются от предыдущих.

У них более широкие дверные проемы, усиленная звукоизоляция, имеются USB-порты для зарядки мобильных телефонов и других гаджетов.

Специально для Бакинского метро вагоны оснащены более мощной системой кондиционирования и вентиляции, особой цветовой и световой схемами.

В вагонах выделены отдельные места для лиц с ограниченными физическими возможностями (места для инвалидных колясок).

Учитывая сложный рельеф Бакинского метро, вагоны оснащены дополнительными электромоторами.

Согласно поручению Президента Азербайджана Ильхама Алиева в рамках обновления и модернизации пассажирских вагонов Бакметрополитена до конца года в Баку поступят еще 20 вагонов (4 состава по пять вагонов).

Тимур Рзаев, Э.Т.

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