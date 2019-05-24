1news.az
Общество
КАТЕГОРИИ
Интервью
Экономика
В мире
Бомонд
Колонки
Спорт
Azərbaycanca

В Баку при поддержке Фонда Гейдара Алиева пройдет Фестиваль «Культура аутизма» – ФОТО

Сегодня в 15:32 ~ 2 минуты на чтение 539
В Баку при поддержке Фонда Гейдара Алиева пройдет Фестиваль «Культура аутизма» – ФОТО

31 мая при поддержке Фонда Гейдара Алиева впервые в нашей стране пройдет Фестиваль «Культура аутизма» для детей с аутизмом, организованный общественными организациями  «Счастливое будущее детей»,  Birgə və Sağlam и волонтерами организации Ümid var.

На фестивале, который будет проходить в Центре Гейдара  Алиева, дети с аутизмом продемонстрируют свои таланты в различных областях искусства. Так, они выступят как модели на подиуме, а также продемонстрируют свои таланты в танцевальных, сольных, хоровых и совместных выступлениях с известными артистами.

Одежда, которую представят на подиуме 10 детей из реабилитационного центра Общественной организации  Birgə və Sağlam, изготовлена из тканей, специально созданных по мотивам работ вице-президента  Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой.  Коллекция подготовлена модельером Земфирой Мусаевой.  

В фестивале примут участие талантливые дети с аутизмом из Турции, а «Измир хор аутистов – İZOT» представит увлекательную программу.

Этот фестиваль, имеющий большое значение для интеграции детей с аутизмом в общество, носит также просветительский характер. Гостям ответят на все вопросы о том, что такое аутизм - будут продемонстрированы различные короткометражные фильмы и социальные клипы, розданы буклеты.

Дети с аутизмом ждут понимания, любви и заботы. Поэтому для них возможность выступить в некоторых номерах вместе с другими, обычными, детьми имеет большое значение. И это – еще один шаг в сторону роста инклюзивного мышления в нашем обществе.

Мероприятие завершится флешмобом «Аутизм - другой и один из нас» (Аutizm – fərqli və bizdən biri) с участием актеров Государственного театра «Пантомима» под песню «Fərqliyəm», посвященную детям с аутизмом, музыку которой написала заслуженная артистка Тунзаля Агаева на слова Мурада Арифа.

1news.az

Telegram WhatsApp

539

просмотров
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ Общество

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2019 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены
entonee.net