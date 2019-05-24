В Баку при поддержке Фонда Гейдара Алиева пройдет Фестиваль «Культура аутизма» – ФОТО

31 мая при поддержке Фонда Гейдара Алиева впервые в нашей стране пройдет Фестиваль «Культура аутизма» для детей с аутизмом, организованный общественными организациями «Счастливое будущее детей», Birgə və Sağlam и волонтерами организации Ümid var.

На фестивале, который будет проходить в Центре Гейдара Алиева, дети с аутизмом продемонстрируют свои таланты в различных областях искусства. Так, они выступят как модели на подиуме, а также продемонстрируют свои таланты в танцевальных, сольных, хоровых и совместных выступлениях с известными артистами.

Одежда, которую представят на подиуме 10 детей из реабилитационного центра Общественной организации Birgə və Sağlam, изготовлена из тканей, специально созданных по мотивам работ вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой. Коллекция подготовлена модельером Земфирой Мусаевой.

В фестивале примут участие талантливые дети с аутизмом из Турции, а «Измир хор аутистов – İZOT» представит увлекательную программу.

Этот фестиваль, имеющий большое значение для интеграции детей с аутизмом в общество, носит также просветительский характер. Гостям ответят на все вопросы о том, что такое аутизм - будут продемонстрированы различные короткометражные фильмы и социальные клипы, розданы буклеты.

Дети с аутизмом ждут понимания, любви и заботы. Поэтому для них возможность выступить в некоторых номерах вместе с другими, обычными, детьми имеет большое значение. И это – еще один шаг в сторону роста инклюзивного мышления в нашем обществе.

Мероприятие завершится флешмобом «Аутизм - другой и один из нас» (Аutizm – fərqli və bizdən biri) с участием актеров Государственного театра «Пантомима» под песню «Fərqliyəm», посвященную детям с аутизмом, музыку которой написала заслуженная артистка Тунзаля Агаева на слова Мурада Арифа.

1news.az