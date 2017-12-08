В Баку презентована книга «Блеск и нищета Лейлы Юнус»

«Я был свидетелем того, как Лейла Юнус была инструментом в руках проармянских и антиазербайджанских сил, наносящих ущерб имиджу и независимости азербайджанского государства».

Как сообщает 1news.az, об этом сегодня на презентации книги «Блеск и нищета Лейлы Юнус» заявил автор книги, член президиума Коллегии адвокатов Эльчин Гамбаров.

По его словам, за период, что он защищал интересы Лейлы Юнус в течение полутора лет, трижды в неделю посещал место заключения в Кюрдаханы.

«Все свое время посвящал ей. Как только она уехала за рубеж, стала проводить кампанию, что я работаю на правительство. Поэтому и я начал вести борьбу против нее, это мое личное дело», - сказал он.

Э.Гамбаров указал, что в период руководства Институтом мира и демократии Лейла Юнус посещала Армению, где проводила различные встречи, направленные против Азербайджана.

«В книге представлены неоспоримые факты и доказательства того, что Лейла Юнус все делала лишь ради своей выгоды», - сказал он.

Адвокат также назвал неслучайным призыв Лейлы Юнус к Минской группе ОБСЕ поддержать Армению, если ее не освободят из заключения.

Следует отметить, что книга «Блеск и нищета Лейлы Юнус» издана на 4 языках - азербайджанском, русском, английском и французском.

На презентации книги присутствовали депутаты Чингиз Ганизаде, Сахиб Алиев, Эльшан Мусаев, заместитель директора Института истории НАНА Чаби Бахрамов, председатель Коллегии адвокатов Анар Багиров, представители НПО, журналисты и др.

В книге представляется информация о предательстве Лейлой Юнус интересов Азербайджана, ее коррупционных преступлениях и др.

А.А.