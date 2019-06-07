В Баку представили новую систему «электронного аукциона»

В Азербайджане создана система проведения «электронных аукционов».
Как сообщает 1news.az, презентация новой системы состоялась 7 июня в Баку.
Главная цель – создание прозрачности в биржевой деятельности, обеспечение оперативности, участие в аукционе, вне зависимости от того, где находятся его участники, облегчение операций биржевых сделок и удовлетворенности граждан.
Кроме того, создание новой системы преследует цель электронизации биржевых операций и деятельности аукционных центров.
Система создана при сотрудничестве Республиканской товарно-сырьевой биржи с Государственным агентством по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям.
Эльшан Рустамов, Г.Р.