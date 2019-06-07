1news.az
Общество
КАТЕГОРИИ
Интервью
Экономика
В мире
Бомонд
Колонки
Спорт
Azərbaycanca

В Баку представили новую систему «электронного аукциона»

Сегодня в 15:33 ~ 1 минута на чтение 239
В Баку представили новую систему «электронного аукциона»

В Азербайджане создана система проведения «электронных аукционов».

Как сообщает 1news.az, презентация новой системы состоялась 7 июня в Баку.

Главная цель – создание прозрачности в биржевой деятельности, обеспечение оперативности, участие в аукционе, вне зависимости от того, где находятся его участники, облегчение операций биржевых сделок и удовлетворенности граждан.

Кроме того, создание новой системы преследует цель электронизации биржевых операций и деятельности аукционных центров.

Система создана при сотрудничестве Республиканской товарно-сырьевой биржи с Государственным агентством по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям.

Эльшан Рустамов, Г.Р.

Telegram WhatsApp

239

просмотров
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ Общество

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2019 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены
entonee.net