1news.az
Общество
КАТЕГОРИИ
Интервью
Экономика
В мире
Бомонд
Колонки
Спорт
Azərbaycanca

В Баку появилась первая «вафельница» на дороге - ФОТО

Сегодня в 09:45 ~ 1 минута на чтение 920
В Баку появилась первая «вафельница» на дороге - ФОТО

В столице появилась экспериментальная диагональная разметка -  «вафельница».

Как сообщил завотделом по общественным связям Бакинского транспортного агентства Маис Агаев, первая «вафельница» нанесена на пересечении улиц С.Вургуна и А.Бакиханова.

На последующем этапе планируется нанести «вафельницы» на 74 перекрестках дорог, где наблюдаются дорожные заторы и плотность транспорта.

«Вафельница» успешно прошла испытания в 1967 году в Лондоне и применяется сегодня во многих странах Европы, в США и некоторых странах Азии.

Она рассчитана на нетерпеливых водителей, которые хотят проскочить перекресток, когда на нем уже собирается пробка.

Разметка не только способствует обеспечению непрерывности транспортного потока и сокращению числа задержек, более строгому соблюдению людьми правил дорожного движения, но и помогает избегать штрафов.

Эльшан Рустамов, Г.Р.

Telegram WhatsApp

920

просмотров
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ Общество

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2018 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены
entonee.net