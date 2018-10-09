В Баку появилась первая «вафельница» на дороге - ФОТО

В столице появилась экспериментальная диагональная разметка - «вафельница».

Как сообщил завотделом по общественным связям Бакинского транспортного агентства Маис Агаев, первая «вафельница» нанесена на пересечении улиц С.Вургуна и А.Бакиханова.

На последующем этапе планируется нанести «вафельницы» на 74 перекрестках дорог, где наблюдаются дорожные заторы и плотность транспорта.

«Вафельница» успешно прошла испытания в 1967 году в Лондоне и применяется сегодня во многих странах Европы, в США и некоторых странах Азии.

Она рассчитана на нетерпеливых водителей, которые хотят проскочить перекресток, когда на нем уже собирается пробка.

Разметка не только способствует обеспечению непрерывности транспортного потока и сокращению числа задержек, более строгому соблюдению людьми правил дорожного движения, но и помогает избегать штрафов.

Эльшан Рустамов, Г.Р.