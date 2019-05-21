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В Баку посольский автомобиль попал в ДТП

Сегодня в 12:58 ~ 1 минута на чтение 923
В Баку посольский автомобиль попал в ДТП

На улице Кязимзаде в Ясамальском районе Баку произошло ДТП с участием посольского автомобиля.

Как сообщает 1news.az, автомобиль марки Hyundai Grandeur (госномер 99-GX-255), за рулем которого находился житель Зардабского района Ягуб Юсиф оглу Махмудов (1954 года рождения), врезался сзади в принадлежащий посольству Молдовы автомобиль марки Toyota Prado (госномер 040D001), которым управлял Шаптесат Петрун (1960 года рождения).

Пострадавших в ДТП нет, но посольскому автомобилю причинен материальный ущерб. По факту ведется разбирательство.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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