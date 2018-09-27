В Баку полицейские спасли девушку, пытавшуюся утопиться в море из-за несчастной любви

В Баку сотрудники полиции спасли девушку, пытавшуюся броситься в Каспийское море.

Как сообщили 1news.az в Управлении полиции Сабаильского района столицы, на территории Приморского национального парка 19-летняя жительница Билясуварского района Эльмира Б. (фамилия девушки не называется по этическим причинам – прим. авт.) пыталась броситься в море, чтобы свести счеты с жизнью.

Попытка суицида была предотвращена дежурившими на бульваре сотрудниками полиции, которые вовремя остановили девушку, ей была оказана медицинская и психологическая помощь.

По предварительным данным, Эльмира Б. решила уйти из жизни из-за несчастной любви – после расставания со своим молодым человеком.

Тимур Рзаев, Э.Т.