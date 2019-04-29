В Баку по горячим следам раскрыто таинственное убийство женщины

Сотрудниками прокуратуры и полиции Хазарского района Баку по горячим следам раскрыто совершенное при таинственных обстоятельствах убийство женщины.

Как сообщили 1news.az в пресс-службе Генеральной прокуратуры Азербайджана, в поселке Шаган был найден труп 33-летней Кютахи Енибала гызы Меликовой с признаками насильственной смерти.

По факту районной прокуратурой было возбуждено уголовное дело по статье 120.1 («Умышленное убийство») Уголовного кодекса АР.

По горячим следам был задержан подозреваемый в убийстве – 36-летний сосед женщины, житель Шамахинского района Кянан Галасан оглу Ахмедов. На допросе он признался в убийстве и указал, где спрятал украденные золотые украшения и орудие убийства – нож.

Следствие по делу продолжается.

Тимур Рзаев, Э.Т.