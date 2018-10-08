В Баку по дороге на работу жестоко убита мать двоих детей, прохожие не смогли вмешаться

В субботу утром в поселке Гарачухур на улице неизвестным была убита Мамедова Афсана Фахраддин гызы, 1985 года рождения.

В результате расследования выяснилось, что женщина была убита бывшим мужем Мамедовым Хосровом Эльман оглу, 1983 года рождения, сообщает Publika.az.

Указывается, что конфликт между ними продолжался и после развода.

Отмечается, что утром по пути на работу Афсана встретилась с бывшим мужем. Х.Мамедов, как и планировал, напал на нее и нанес многочисленные удары. Прохожие не смогли вмешаться, и женщина скончалась на месте.

Возбуждено уголовное дело, Х.Мамедов задержан.

А.А.