В Баку пассажирский автобус столкнулся с автомобилем - ФОТО - ВИДЕО

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В Баку произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал один человек.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Report, пассажирский автобус №171 с государственным номером «10-TH-113», движущийся в направлении поселка Бильгя, столкнулся с автомобилем марки «Mercedes» с государственным номером «90-DN-376».

В результате ДТП пострадал водитель »Mercedes» Сариев Мерхемет Магомед оглы 1994-го года рождения.

По словам водителя автобуса, водитель легкового автомобиля марки «Mercedes» заснул за рулем и по этой причине произошла авария.

1news.az