В Баку парень сделал предложение «руки и сердца» с авто-крана – ВИДЕО

10 сентября жители одного из пятиэтажных зданий в Баку стали свидетелями необычного происшествия.

Как сообщает 1news.az, житель Баку Ибрагим Микайылов сделал предложение «руки и сердца» своей возлюбленной, передав ей букет и кольцо через окно квартиры.

«И что здесь необычного?» - спросите вы. Необычным здесь является то, что квартира находится на четвертом этаже.

Ибрагим поднялся к окну девушки на авто-кране грузового автомобиля марки ЗиЛ.

Следует отметить, что его предложение было принято, после чего радостный парень перелез через окно к своей невесте.

Видео данного события, вероятнее всего, снимали друзья парня, которые то и есть подбадривали его различными шутками.

Р.Д.