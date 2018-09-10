1news.az
Общество
КАТЕГОРИИ
Интервью
Экономика
В мире
Бомонд
Колонки
Спорт
Azərbaycanca

В Баку парень сделал предложение «руки и сердца» с авто-крана – ВИДЕО

10 Сентября, 2018 в 22:52 ~ 1 минута на чтение 4016
В Баку парень сделал предложение «руки и сердца» с авто-крана – ВИДЕО

10 сентября жители одного из пятиэтажных зданий в Баку стали свидетелями необычного происшествия.

Как сообщает 1news.az, житель Баку Ибрагим Микайылов сделал предложение «руки и сердца» своей возлюбленной, передав ей букет и кольцо через окно квартиры.

«И что здесь необычного?» - спросите вы. Необычным здесь является то, что квартира находится на четвертом этаже.

Ибрагим поднялся к окну девушки на авто-кране грузового автомобиля марки ЗиЛ.

Следует отметить, что его предложение было принято, после чего радостный парень перелез через окно к своей невесте.

Видео данного события, вероятнее всего, снимали друзья парня, которые то и есть подбадривали его различными шутками.

Р.Д.

Telegram WhatsApp

4 016

просмотра
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ Общество

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2018 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены
entonee.net