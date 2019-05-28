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В Баку парень от безответной любви бросился с 9-го этажа

Сегодня в 21:02 ~ 1 минута на чтение 262
В Баку парень от безответной любви бросился с 9-го этажа

На проспекте Гара Гараева в Низаминском районе Баку совершено самоубийство.

Как сообщили 1news.az в районной прокуратуре, из окна квартиры, расположенной на 9-м этаже, бросился 18-летний житель Ширвана Шахин Гусейнов.

При этом дома находился старший двоюродный брат молодого человека, которому тот рассказал о неразделенной любви. Несмотря на уговоры не падать духом, Ш.Гусейнов, выйдя в другую комнату, крикнул брату: «Прощай!» и бросился с окна.

По факту прокуратурой возбуждено уголовное дело по статье 125-й («Доведение до самоубийства») Уголовного кодекса АР, ведется следствие.

Тимур Рзаев

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