В Баку парень от безответной любви бросился с 9-го этажа

На проспекте Гара Гараева в Низаминском районе Баку совершено самоубийство.

Как сообщили 1news.az в районной прокуратуре, из окна квартиры, расположенной на 9-м этаже, бросился 18-летний житель Ширвана Шахин Гусейнов.

При этом дома находился старший двоюродный брат молодого человека, которому тот рассказал о неразделенной любви. Несмотря на уговоры не падать духом, Ш.Гусейнов, выйдя в другую комнату, крикнул брату: «Прощай!» и бросился с окна.

По факту прокуратурой возбуждено уголовное дело по статье 125-й («Доведение до самоубийства») Уголовного кодекса АР, ведется следствие.

Тимур Рзаев