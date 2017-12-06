В Баку отреагировали на признание UNESCO танца «Кочари» как армянского

UNESCO в четверг утвердила заявку Армении на включение группового танца «Кочари» в Список нематериального культурного наследия человечества.

Решение было принято в среду, на 12-й сессии Межправительственного комитета UNESCO по охране нематериального культурного наследия, которая с 4 по 9 декабря проходит на южнокорейском острове Чеджу.

Нематериальное культурное наследие включает в себя обычаи и формы творчества, передаваемые из поколения в поколение.

В Министерстве культуры и туризма Азербайджана заявили, что включение «Кочари» в Список нематериального культурного наследия человечества как танца, распространенного на территории Армении, не означает, что это исключительно армянские наследие.

«Кочари» - это вид танца, который распространен в Азербайджане и других странах региона», - сказал 1news.az глава пресс-службы министерства Вугар Шихаммедов.

Армения вносила заявку на включение танца «Кочари» как элемента нематериального культурного наследия армянского народа еще в декабре 2015 года. Тогда заявка не получила одобрения.

Отметим, что в переводе с тюркских языков «Кочари» означает «кочевой» или «кочевник» и издревле является элементом сугубо тюркской культуры.

Официальный представитель МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев в социальной сети привлек внимание к отсутствию перевода слова «кочари» на армянский язык.

«Интересно было бы узнать перевод слова «кочари» на армянский язык. Онлайн переводчик Google не знает перевода», - написал он в среду в своем Твиттере, добавив, что в тюркских языках это слово означает «кочевой», что и передает суть танца.

UNESCO – не единственная платформа, на которой танец «Кочари» выдавался за армянский. То же случилось и в финале песенного конкурса «Евровидение-2011», а в хореографической школе исторических военных армянских танцев в Краснодаре, на юге РФ, танец «Кочари» также именуется «древним» и «армянским».

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Елена Остапенко, Э.Т.