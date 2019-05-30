В Баку отметят 90-летие композитора Огтая Зульфугарова - ФОТО - ВИДЕО

В столице Азербайджана пройдут мероприятия, посвященные 90-летию со дня рождения известного композитора, народного артиста, кавалера ордена «Шохрат», профессора Огтая Зульфугарова.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры Азербайджана, представители общественности, деятели культуры и искусства 31 мая в 12:00 почтут память композитора во второй Аллее почетного захоронения.

В этот же день в 19:00 в Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева состоится вечер, посвященный 90-летнему юбилею Огтая Зульфугарова. В программе выступят Азербайджанский государственный симфонический оркестр имени Узеира Гаджибейли (художественный руководитель и главный дирижер – народный артист Рауф Абдуллаев), солисты – заслуженный артист Алексей Милтых (виолончель), Амина Зульфугарова (флейта) и другие.

А 4 июня в 19:00 в Азербайджанском государственном академическом музыкальном театре состоится еще одно мероприятие, посвященное 90-летию известного азербайджанского композитора.

Огтай Зульфугаров родился в Баку 31 мая 1929 года. В 1958 году окончил Азербайджанскую государственную консерваторию, где обучался на композиторском факультете, являясь учеником великого Кара Караева.

Произведения, написанные композитором в различных жанрах, завоевали любовь слушателей. Огтай Зульфугаров – автор симфонических, инструментальных и камерных произведений. Его симфонии, концерт для флейты, виолончели с симфоническим оркестром, увертюра «Şənlən mənim xalqım», детская опера-балет, песни, романсы и другие произведения занимают особое место в азербайджанском музыкальном искусстве.

Большую часть своей творческой деятельности Огтай Зульфугаров посвятил созданию произведений для детей. Написанные композитором песни «Telefon», «Qatar», «Ovçu», «Gəlinciyim», «Kim sevirsə idmanı?», «Məstanım» и другие произведения любимы слушателями разных поколений и не утратили своей актуальности и сегодня.

Около 20 лет он был художественным руководителем Государственной детской филармонии. Огтай Зульфугаров скончался 31 августа 2016 года.

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В.Ф, Г.Р.