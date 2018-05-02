В Баку отметили 70-ю годовщину независимости Израиля - ФОТО

В среду в Баку состоялось мероприятие, посвященное 70-й годовщине независимости Израиля.

Как сообщает 1news.az, выступая на мероприятии, посол Дан Став сказал, что сотрудничество между Израилем и Азербайджаном основывается на стратегическом партнерстве.

«Израиль готов внести свой вклад в диверсификацию экономики Азербайджана»,-сказал он.

Выступая на мероприятии, министр налогов Микаил Джаббаров поздравил Израиль с днем независимости.

Министр отметил, что отношения между двумя странами имеют древнюю историю. «Мы горды тем, что в Азербайджане никогда не было антисемитизма»,-сказал он.

Министр указал, что эмигрировавшие из Азербайджана в Израиль граждане играют важную роль в жизни этой страны.

М.Джаббаров также напомнил, что в следующем месяце состоится заседание азербайджано-израильской межправкомиссии, которая также будет способствовать расширению сотрудничества.

Следует отметить, что День независимости – главный государственный праздник страны, отмечаемый ежегодно в память о провозглашении Государства Израиль 14 мая 1948 года.

Эльшан Рустамов, И.А.