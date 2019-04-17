В Баку открылся концептуальный центр косметологии Skin Store – ФОТО

Первый и на данный момент единственный концептуальный центр косметологии Skin Store расположился в самом центре столицы Азербайджана по адресу: улица 28 Мая, 10.

Skin Store гарантирует единую концепцию процедур, сервиса и качества брендов, лидеров в профессиональной индустрии красоты, таких как Dermalogica и Peter Thomas Roth. Skin Store – это профессиональные процедуры, направленные на поддержание красоты, здоровья и молодости – каждая процедура позволит выглядеть великолепно и чувствовать себя отлично. Забота и индивидуальный подход к каждому клиенту - данных принципов придерживается в своей работе высокопрофессиональная команда центра, который разделен на 2 зоны – магазин на первом этаже и treatment-кабинет, расположенный на втором.

В Skin Store помогут справиться с различными проблемами кожи (вне зависимости от ее состояния и качества) с помощью линий домашнего и профессионального ухода продуктов бренда Dermalogica, о котором подробнее расскажем далее. Отметим, что продукция данной марки подходит также и для детей, начиная с 6-месячного возраста.

Каждый может получить в Skin Store профессиональную консультацию абсолютно бесплатно и в итоге здесь же приобрести продукцию, рекомендованную по результатам консультации и анализа кожи на лице. Команда центра прошла профессиональный курс в Dermalogica и знает, что наилучшим образом подойдет именно вам. Посетив центр лишь раз, вы оцените не только высокий сервис и качество продукции, но и итоговый результат, так как он проявится сразу после первой процедуры.

Главный акцент здесь сделан на продукцию американского бренда Dermalogica, концептуальные центры которого представлены по всему миру, а теперь есть и в Баку. Концепция бренда - это создание продуктов, не содержащих общеизвестных раздражающих и комедогенных ингредиентов, способных действительно улучшить здоровье и красоту кожи за счёт разработки инновационных продуктов.

Средства марки перевернули традиционные представления об индустрии красоты, сделав основной целью заботу о здоровье кожи - особо подчеркнем, что все продукты Dermalogica никогда не тестировались на животных. Большими поклонницами бренда являются такие знаменитости, как Виктория Бекхэм, Кейт Мосс и многие другие - Dermalogica выбор №1 и среди профессиональных косметологов во всём мире.

Косметологические процедуры Face Fit, Face Mapping, Pro Skin и многие другие решат все ваши проблемы с кожей в быстрый срок. Кто-то из гостей торжественного открытия центра уже апробировал данные профессиональные процедуры и, судя по отзывам в соцсетях, в восторге от них – как прошло открытие Skin Store, смотрите в фоторепортаже, представленном ниже.

Всю интересующую информацию о деятельности центра и продукции, представленной в Skin Store, можно получить по следующему контактному номеру: +994 55 868 78 58, а также на постоянно обновляемой странице @skinstore.az в социальной сети Instagram. Адрес концептуального центра косметологии: улица 28 Мая, 10.

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