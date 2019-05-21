В Баку открылся Итальянско-Азербайджанский центр дизайна - ФОТО 

20 мая в Азербайджанском университете архитектуры и строительства состоялось открытие Итальянско-Азербайджанского центра дизайна.

На церемонии присутствовали министр образования Джейхун Байрамов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Италии в Азербайджане Аугусто Массари, ректор Азербайджанского университета архитектуры и строительства Гюльчохра Мамедова, студенты и преподаватели.

Выступая на мероприятии, ректор Гюльчохра Мамедова заявила, что основные цели центра - подготовка высококвалифицированных специалистов в области дизайна в нашей стране, а также работа по повышению уровня отечественного образования в данной области до итальянского.

По ее словам, данный проект, осуществляемый совместно с Политехническим университетом Милана, придаст импульс программы двойных дипломов.

В свою очередь, министр образования Джейхун Байрамов отметил, что создание данного центра откроет широкие возможности для развития взаимовыгодного сотрудничества между двумя университетами: «Центр внесет значительный вклад в улучшение подготовки высококвалифицированных специалистов в области дизайна в Азербайджане, будет способствовать развитию обмена студентами и преподавателями между двумя странами в этой области и активизации совместных исследований в соответствующем направлении».

Также министр отметил, что развитие международного сотрудничества в сфере высшего образования является сегодня одним из приоритетных направлений.

Посол Италии в Азербайджане Аугусто Массари в своем выступлении также коснулся темы развития сотрудничества между Азербайджаном и Италией в области образования, подчеркнул важность открытия Центра дизайна с этой точки зрения.

Далее участники мероприятия ознакомились с презентацией проектов, подготовленных азербайджанскими студентами под руководством итальянских преподавателей.

Студент первого курса Мурад Мирзазаде подготовил свой архитектурный проект, в котором сочетаются минималистика и орнамент куфи. Куфический стиль имеет очень четкие, специфические геометрические пропорции, а куфическое письмо используется для надписей на горизонтальных поверхностях. Оно универсально подходит для росписи любых материалов - металла, шелка, стекла, керамики, дерева и т.д.

Другая студентка Камилла Керимова представила проект Центра дизайна под названием «Приносящий свет»: «За основу концепции своего проекта я взяла солнце. Все панели в зале представлены в виде солнечных лучей, на которых могут располагаться определенные предметы, картины и т.д.».

Еще одна студента Наида Джафарова также продемонстрировала свой проект, в котором она использовала неоновый свет и в котором хотела объединить Азербайджан и Италию, решив создать дизайн университета, названный ею «Неоновый путь».

Затем директор Итальянско-Азербайджанского центра дизайна Кенуль Ширин ознакомила гостей с лабораторией и мастерскими центра: «Данный центр создает возможность для коллаборации и обменом опыта между профессорами и профессионалами в сфере дизайна Азербайджана и Италии. На базе центра будут созданы программы обмена между студентами и преподавателями, проводиться семинары, лекции и воркшопы. При участии итальянских специалистов из Политехнического университета Милана в наших лабораториях и мастерских будут также проводиться различные мастер-классы».

Отметим, что на данный момент по специальности «дизайн» в университете получают образование около 250 студентов.

Также во время знакомства с центром внимание гостей привлек необычный дизайн пола, который состоял из карт городов мира, пройдясь по которому, можно было почувствовать себя в Лиссабоне, Праге, Токио, Лондоне, Париже и других городах.

Отметим, что Политехнический университет Милана является одним из лучших университетов в Европе, а также уже не первый год возглавляет рейтинги лучших вузов Италии.

Эмилия Аббасова, Э.Т.