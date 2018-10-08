В Баку открылся итальянский бутик люксовой одежды Sandro Ferrone – ФОТО

В Баку состоялось открытие бутика известного итальянского бренда люксовой одежды Sandro Ferrone.

На церемонии открытия выступил менеджер по экспорту компании Sandro Ferrone Тереза Хидалго (Teresa Hidalgo), которая отметила, что бренд Sandro Ferrone в мире моды известен своей уникальной бизнес-моделью. Стратегия компании - Fast Fashion (быстрая мода) - означает, что производятся только самые модные на данный момент времени модели, а также постоянное пополнение коллекций. Стиль одежды от Sandro Ferrone - это элегантность, которая всегда к месту.

Вдохновляясь мечтами и потребностями женщин, компания Sandro Ferrone стремится создавать самые актуальные модели, идеально отвечающие требованиям потребителей. Со дня основания бренд ориентировался на производство высококачественных товаров, особенное внимание уделялось деталям и яркому оригинальному дизайну. Ничто так не вызывает у женщин улыбку и позитивный настрой, как хорошая и яркая итальянская одежда. Основатель компании Алессандро Ферроне как-то на одной из пресс-конференций сказал: «Свою одежду я посвящаю женщинам, шагающим по жизни с улыбкой».

Доступные цены и высочайшее качество позволяют Sandro Ferrone завоевывать новые горизонты бизнеса модной одежды. И сегодня радует то, что бренд Sandro Ferrone отмечает свой 60-летний юбилей открытием своего нового бутика именно в Баку, в одном из красивейших и гламурных городов мира.

Первый секретарь посольства Италии в Азербайджане господин Умберто Боери (Umberto Boeri) поздравил собравшихся любителей моды с открытием в центре столицы Азербайджана бутика элегантной итальянской женской одежды и пожелал дальнейших успехов Sandro Ferrone в Азербайджане.

Пытаясь воссоздать атмосферу маленькой Италии в Азербайджане, тандем певицы Лейлы Иззятовой и известного DJ KEN весь вечер радовал гостей итальянскими мотивами с азербайджанскими напевами. Приглашенные воочию могли лицезреть модное дефиле с участием моделей, продемонстрировавших гостям новую коллекцию бренда.

Sandro Ferrone – итальянская дизайнерская марка ультрамодной, элегантной и изящной одежды – быда основана в 1958 году и в настоящий момент имеет свыше 200 бутиков в 35 странах мира.

В Баку бутик расположен по адресу: улица Зарифы Алиевой, 17, за Музейным центром (бывший музей им.Ленина).

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