В Баку открылся Иранский торговый центр

В Баку состоялось открытие Торгового центра Исламской Республики Иран.

Как сообщает 1news.az, в церемонии открытия приняли участие заместитель министра экономики Азербайджана Руфат Мамедов, министр промышленности, шахт и торговли Ирана Рза Рахмани, посол Ирана в Азербайджане Джавад Джахангирзаде и другие официальные лица.

На открытии было отмечено, что центр будет оказывать поддержку иранским предпринимателям в Азербайджане и внесет вклад в развитие и укрепление торговых отношений между двумя соседними странами.

Напомним, что за первые три месяца 2019 года товарооборот между Азербайджаном и Ираном составил 230,64 миллиона долларов. По сравнению с аналогичным периодом 2018 года этот показатель увеличился в два с половиной раза.

Тимур Рзаев, Э.Т.