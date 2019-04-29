В Баку открылось посольство Хорватии - ФОТО

29 апреля в Баку состоялась официальная церемония открытия хорватского посольства.

Как сообщает 1news.az, в мероприятии приняли участие заместитель премьер-министра, министр внешних и европейских дел Хорватии Мария Пейчинович-Бурич и министр налогов Азербайджана Микаил Джаббаров.

Поначалу была перерезана красная лента, знаменующая открытие посольства. Затем гости ознакомились с посольством.

Выступивший на церемонии временный поверенный в делах Хорватии в Баку Бранко Зебич отметил, что это исторический момент для двух государств.

«Открытие посольства внесет вклад в дальнейшее развитие связей между двумя странами. Важно иметь связи в сфере культуры и образования в целях развития связей между двумя народами. Посольство уже начало выдавать визы гражданам Азербайджана», - отметил он.

Далее состоялось выступление М. Пейчинович-Бурич, которая сказала, что это ее первый визит в Баку.

Отметив, что открытие посольства это знаменательное событие, М.Пейчинович-Бурич подчеркнула, что это укрепит связи между двумя государствами и народами.

«Хорватия также придает особое значение сотрудничеству с Азербайджаном в рамках программы Восточного партнерства», - сказала она.

В свою очередь М.Джаббаров отметил, что сотрудничество между двумя странами вызывает удовлетворение, и напомнил, что до настоящего времени между Азербайджаном и Хорватией подписано 22 документа.

1news.az