В Баку открылась выставка-продажа пчеловодческой продукции - ФОТО

8 октября на территории Республиканского стадиона имени Тофига Бахрамова состоялось открытие XIX выставки-продажи пчеловодческой продукции, организованной Министерством сельского хозяйства совместно с Агентством продовольственной безопасности Азербайджана и Ассоциацией пчеловодов Азербайджана.

Представитель Министерства сельского хозяйства Анар Гусейнов в интервью журналистам сказал, что на ярмарку по республике доставлено 150 тонн меда от 371 предпринимателя, 5 тонн из которых рамочные.

А.Гусейнов отметил, что пчеловодческая продукция, привезенная из различных регионов нашей республики, была проверена специалистами Агентства продовольственной безопасности и закодирована.

В целом, вся медовая продукция прошла экспертизу, было выявлено 900 образцов некачественной продукции, которые были помещены в специальные склады. Представитель министерства довел до внимания, что никаких вмешательств относительно цены меда не было. Стоимость продукции определяли сами пчеловоды.

Кроме того, было подчеркнуто, что впервые Ассоциация пчеловодов Азербайджана также приняла участие в качестве организатора ярмарки.

А.Гусейнов отметил, что если будут предложения о проведении ярмарки меда два раза в году, то этот вопрос может быть рассмотрен.

Отметим, что ярмарка пчеловодческой продукции проходит с 8 по 28 октября по адресу город Баку, Наримановский район, проспект Фатали хана Хойского, 10 (территория стадиона имени Тофига Бахрамова).

АЗЕРТАДЖ