В Баку открылась 3-я Международная оборонная выставка ADEX 2018

25 сентября в Баку открылась 3-я Азербайджанская международная оборонная выставка ADEX 2018.

Это - масштабное мероприятие, подтверждающее статус одной из крупных экспозиций вооружения и военной техники в регионе, грандиозный показ современного оружия, демонстрация силы и мощи азербайджанского оборонно-промышленного комплекса.

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил в адрес участников выставки приветственное послание, которое включено в официальный каталог выставки ADEX 2018.

Инициатор и организатор выставки - Министерство оборонной промышленности Азербайджанской Республики, поддержку оказывает Министерство обороны Азербайджана. Организатором выставки выступает компания Caspian Event Organisers (CEO).

В выставке ADEX 2018 принимают участие 224 компании. Среди участников ведущие компании оборонного сектора из Италии, Болгарии, Китая, Нидерландов, Литвы и других стран.

В выставке участвуют 11 национальных стендов из Азербайджана, Беларуси, Израиля, Ирана, Китая, Пакистана, Российской Федерации, Сербии, Турции, Франции, Украины, которые представляют ведущие компании из этих стран. Многие страны увеличили площади своих национальных экспозиций. В четверку самых многочисленных по количеству представленных компаний входят Турция (41 компания), Россия (25 компаний), Израиль (14 компаний), Беларусь (10 компаний). В целом в выставке принимают участие компании, делегации и гости из 44 стран мира. Спонсором регистрации выставки ADEX 2018 выступает Секретариат оборонной промышленности Турции.

Активное участие в выставке принимают Министерство оборонной промышленности Азербайджана и относящиеся к нему структуры и заводы, АNАМА, азербайджанские предприятия и организации оборонного назначения. Павильон Министерства оборонной промышленности Азербайджана, на котором будут продемонстрированы новейшее вооружение и военная техника местного производства, располагается в третьем зале Баку Экспо Центра. Среди дебютантов этого года - Министерство транспорта, связи и высоких технологий Азербайджанской Республики, Каспийская судостроительная компания, научно-техническая компания Vitta, Парк высоких технологий АНН, Центр сервисного обслуживания вооружения и военной техники ПВО. Профессионалы смогут познакомиться с новинками оборонного комплекса страны, увидеть имеющиеся и растущие возможности Вооруженных сил Азербайджана.

К выставке проявлен большой интерес со стороны представителей медиа. Информационную поддержку выставке оказывают 62 специализированных медиа из 18 стран мира - журналы, сайты, информагентства. Генеральным информационным партнером является IHS Jane's Defence Weekly (Великобритания), официальный онлайн-обозреватель и Веб-ТВ - Army Recognition (Бельгия). Официальный медиа-партнер - журнал Azeri Defence (Азербайджан).

Занимая три павильона Баку Экспо Центра и открытую площадку, выставка демонстрирует 10% рост по площади. Так, на ADEX 2018 представлены следующие секторы: системы ПВО и ПРО, военное судостроение, разработка и модернизация систем вооружения, военно-научные исследования, системы БЛА, робототехнические комплексы, стрелковое оружие, боеприпасы и амуниция, системы демилитаризации, ракетное и артиллерийское вооружение, РСЗО, оптико-электронная и лазерная техника, бронетанковая техника, подводные лодки, кибербезопасность Военно-морских сил, системы РЭБ и C4ISR, техника и оборудование железнодорожных войск, технологии и оборудование по выпуску, ремонту и утилизации вооружений и многие другие.

С демонстрационным показом военной техники выступают такие известные компании, как Aselsan, CETC, Damen, MBDA, Norinco, IAI, Roketsan, Rosoboronexport, Thales и другие. Наряду с другими секторами, в этом году широко будет представлен сектор военно-авиационной промышленности, в котором примут участие такие всемирно известные корпорации, как МИГ, TUSAŞ, Leonardo, ОАК, «Мотор Сич», «Российские вертолеты», Aeronautics Group и другие.

Отдельного внимания заслуживает открытая площадка, которая занята компаниями из разных стран мира. Здесь разместится статическая экспозиция вооружения, военной и специальной техники, средств материально-технического обеспечения, а также средств обеспечения повседневной деятельности армии и быта военнослужащих.

Выставка ADEX 2018 бьет рекорды по количеству запланированных визитов зарубежных делегаций. 34 официальные делегации высокого уровня из 23 стран мира посетят выставку, что больше чем на предыдущих выставках. Среди стран, которые впервые присылают делегации на выставку ADEX, - Египет, Казахстан и Узбекистан. В рамках выставки запланировано проведение переговоров между руководителями зарубежных делегаций с представителями азербайджанских ведомств и структур, на которых будут обсуждаться перспективы двустороннего военно-технического сотрудничества. Для проведения встреч в третьем зале Баку Экспо Центра построена специальная переговорная зона. Проявленный к выставке ADEX колоссальный интерес со стороны международных делегаций и компаний еще раз подтверждает высокую роль и значение Азербайджана как важного стратегического партнера.

Традиционно в рамках деловой программы пройдут содержательные и зрелищные тематические мероприятия, среди которых презентации в области инновационных исследований, разработок и технологий, направленных на обеспечение обороны и безопасности страны.

Больше половины участников выставки анонсировали, что планируют воспользоваться выставкой для презентации новинок. Выставка станет активной демонстрационной площадкой для вооружения, военного транспорта местного и зарубежного производства, новых технологий, материалов и достижений других отраслей науки и промышленности, для внедрения их в производство на предприятиях оборонно-промышленного комплекса.

Среди заявленных новинок украинский комплекс автоматизированного управления огнем артиллерийской батареи ArtOS, антидронная система IHTAR Anti-Drone System (ASELSAN), симулятор тактического взаимодействия (Zen TacSim), беспилотные летательные аппараты VITTA, ассортимент термобарической продукции (Arsenal), морские корабли Corvette (Dearsan), ракеты и ракетные комплексы (Roketsan), симуляторы и обучающие игры (Simsoft), транспортные средства (Yugoimport), 7,62x51mm Арсенал пулемет MG-M2 (Arsenal), предметы вещевого имущества («Труд»), комуфляжная одежда (Бакинская ткацкая фабрика), концепция «национальная лодка» СSBC Ltd. и многое другое.

К выставке подготовлена программа дополнительных мероприятий. Во второй день состоятся В2В встречи между представителями компаний-производителей и заказчиками.

В этом году весь Азербайджан торжественно отмечает славную дату в своей истории - 100-летие Азербайджанской Демократической Республики и 100-летие создания Вооруженных сил Азербайджана. Особую зрелищность выставке придает участие Музея военной истории и Национального музея истории Азербайджана, которые выступают с уникальными экспозициями вооружения и обмундирования, посвященными этим знаменательным датам. Кроме того, Музей военной истории организует в дни выставки дефиле национальной азербайджанской военной формы разных лет. В программу выставки также входит выступление военного оркестра Вооруженных сил Азербайджана, демонстрация уникального метода рисования порохом Бурхана Имраноглу, художественная выставка, включающая картины, нарисованные детьми молодежного социально-психологического реабилитационного центра Dirçəliş. Содержательность и насыщенность программы дополнительных мероприятий призваны сформировать дух патриотизма в обществе и повысить уровень престижа военной службы среди молодежи.

Вход на выставку открыт 25-26 сентября только для специалистов, занятых в военной и оборонной промышленности и смежных отраслях, а также студентов высших военных учебных заведений. 27 сентября выставку смогут посетить лица, работающие в коммерческих структурах, предъявив свое удостоверение личности. В третий день с целью ознакомления с обороноспособностью страны и воспитания патриотического духа выставку смогут посетить дети вместе со своими родителями. Регистрация на сайте для всех посетителей обязательна.

Таким образом, выставка ADEX предоставит возможность ознакомиться с современными оборонными технологиями и образцами в разнообразных отраслях ВПК, новейшими разработками военной техники, которые предлагаются для экспортных поставок на мировой рынок вооружений. ADEX станет отличной площадкой для демонстрации новейших образцов вооружения и заключения новых соглашений в области международного военно-технического сотрудничества. Все описания и контакты компаний-участников опубликованы в официальном каталоге выставки. Новости о разработках компаний, интервью изобретателей и специалистов можно будет прочесть в специальном выпуске газеты «Новости ADEX 2018», а также на сайте выставки www.adex.az и в социальных сетях.

Отметим, что 1news.az является информационным партнером выставки ADEX 2018.

Тимур Рзаев, Э.Т.