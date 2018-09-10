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В Баку организован официальный прием по случаю национального праздника Узбекистана - ФОТО

10 Сентября, 2018 в 22:14 ~ 3 минуты на чтение 597
В Баку организован официальный прием по случаю национального праздника Узбекистана - ФОТО

10 сентября посольство Узбекистана в Азербайджане организовало официальный прием по случаю национального праздника своей страны – 27-й годовщины государственной независимости.

В приеме принял участие премьер-министр Азербайджанской Республики Новруз Мамедов.

Мероприятие началось с исполнения государственных гимнов двух стран.

Выступивший на мероприятии посол Шерзод Файзиев рассказал об истории независимости своей страны. Oн отметил значение реформ, проводимых в Узбекистане, сказал, что это способствует развитию страны.

Посол подчеркнул, что развитие дружественных связей с прикаспийскими странами является приоритетом для Узбекистана. Oн отметил, что его страна придает значение укреплению связей с Азербайджаном. «Мы видим, что развитие нашего сотрудничества вступает в новый этап. Наши тесные, надежные связи основаны на глубоких корнях. Уверен, что наше сотрудничество еще более укрепит наши дружественные и братские связи. Отношения между двумя странами будут развиваться и впредь в соответствии с интересами наших народов», - сказал посол.

Выступивший на официальном приеме премьер-министр Новруз Мамедов от имени Президента и правительства Азербайджана поздравил народ Узбекистана со знаменательным праздником. Сказав, что связи между нашими странами исходят из воли наших народов, тесно связанных друг с другом национально-духовными и культурными ценностями, премьер-министр подчеркнул, что подъем наших отношений, развивающихся на такой прочной основе, на уровень стратегического партнерства вызывает чувство удовлетворения. Oн отметил, что взаимное политическое доверие и диалог между двумя странами создает почву для дальнейшего развития нашего сотрудничества.

Отметив роль теплых отношений глав государств в развитии наших связей, Новруз Мамедов сказал, что нас радуют успехи братского Узбекистана в укреплении государственности, социально-экономической сфере, повышение его авторитета в мире. Премьер-министр подчеркнул роль Совместной межправительственной комиссии по сотрудничеству между Азербайджанской Республикой и Республикой Узбекистан в развитии связей между нашими странами.

Отметив, что Азербайджан совместно со своими партнерами реализует крупные транспортные и энерго-инфраструктурные проекты во всех направлениях, премьер-министр подчеркнул, что железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, являющаяся самым коротким путем грузоперевозок из Азии в Европу, - благоприятная возможность для Узбекистана. Он добавил, что расширение и углубление азербайджано-узбекских связей служат укреплению мира, стабильности в регионах Южного Кавказа и Центральной Азии. С этой точки зрения мы заинтересованы в развитии нашего сотрудничества в области экономики, торговли, гуманитарной сферы, безопасности, науки, образования, искусства, молодежи и спорта.

Отметив важную роль Центра азербайджанской культуры имени Гейдара Алиева в Ташкенте в развитии гуманитарных связей между двумя странами, Новруз Мамедов подчеркнул значение перевода и издания на узбекском языке «Хамсе» гениального азербайджанского поэта и мыслителя Низами Гянджеви.

Премьер-министр констатировал, что наши страны также демонстрируют активную взаимоподдержку. Мы высоко оцениваем поддержку, оказанную Узбекистаном, справедливой позиции Азербайджана, основанной на нормах международного права, принципах суверенитета государств, территориальной целостности, неприкосновенности границ в урегулировании армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.

Новруз Мамедов выразил уверенность в дальнейшем укреплении отношений между нашими странами.

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