В Баку обсуждают угрозы сепаратизма миропорядку

В Баку 3 октября проходит конференция на тему «Сепаратизм как вызов международному порядку».

Как сообщает 1news.az, в ходе конференции будут проведены панели на темы «Сепаратизм в правовом и теоретическом контексте», «Территориальная целостность и сепаратизм в Восточной Европе и на Южном Кавказе».

На мероприятии выступят руководитель Центра стратегических исследований при Президенте Азербайджана Фархад Мамедов, экс-глава МИД Турции Хикмет Четин, депутат Милли Меджлиса Расим Мусабеков, преподаватель факультета права университета Анкары Джавид Абдуллазаде и другие.

Конференция организована Центром стратегических исследований при Президенте Азербайджана.

Эльшан Рустамов, Г.Р.