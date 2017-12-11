В Баку неисправный автобус заставил пассажиров пережить тревожные моменты – ВИДЕО

Сегодня один из пассажирских автобусов, курсирующий по маршруту №120, был запечатлен на видеокамеры в неисправном состоянии.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на XəzərTV, на кадрах, заснятых в поселке Байыл, видно как автобус передвигается с серьезным креном в левую сторону.

Диспетчер, работающий на данной маршрутной линии, сказал, что крен произошел во время рейса и по прибытию на последнюю остановку, автобус был отправлен на ремонт.

По его словам, всем водителям даны поручения при таких происшествиях немедленно следовать на ремонт.

Он также добавил, что этот автобус вернется на линию после ремонта.

Представляем вам видеокадры движения неисправного пассажирского транспорта.

Р.Д.