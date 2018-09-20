В Баку наказаны дорожники, уложившие асфальт маленькими «заплатками» - ФОТО

Государственное агентство «Азербайджанские автомобильные дороги» провело оперативное разбирательство по распространенным в соцсетях фотографиям, на которых видно, как дорожники укладывают асфальт на поселковой дороге небольшими кусками - «заплатками».

Как сообщил 1news.az руководитель пресс-службы Государственного агентства «Азербайджанские автомобильные дороги» Анар Наджафли, на внутрипоселковых улицах в поселке Бина Хазарского района Баку последние несколько дней ведутся ремонтные работы.

«После появления фотографий работники, столь некачественно укладывавшие асфальт, были оштрафованы. Кроме того, их ошибка оперативно устранена.

Для более ответственного и качественного проведения работ очень важен общественный контроль. Поэтому мы благодарим за помощь в исправлении ошибок отдельных сотрудников человека, сделавшего и распространившего это фото», - подчеркнул А.Наджафли.

Тимур Рзаев, Э.Т.