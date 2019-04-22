В Баку началось проектирование нового проспекта шириной почти со стадион имени Тофика Бахрамова

В рамках «Стратегического плана развития дорожной инфраструктуры проекта Baku White City» Государственное агентство «Азербайджанские автомобильные дороги» проектирует новый проспект в восточной части «Белого города».

Как сообщила 1news.az координатор по работе с общественностью проекта Айла Гасымова, проект, реализуемый на основе распоряжения Исполнительной власти города Баку от 5 июня 2012 года (№227), предусматривает предотвращение транспортной загруженности центра Баку, усовершенствование инфраструктуры Baku White City и значительное улучшение общей транспортной структуры города.

Проспект шириной 80 метров, соединяющий основные транспортные артерии столицы - проспект Нобеля, проспект Бабека, проспект Гейдара Алиева, проспект Зии Буньятова и запланированную новую Бульварную дорогу, - обещает стать первым в своем роде проспектом подобных масштабов.

На пересечениях проспектов Нобеля и Бабека по проекту предусматривается строительство разноуровневых дорожных развязок. Вдоль проспекта, берущего начало с Олимпийского квартала Baku White City, в соответствии с общей концепцией проекта планируются широкие озелененные тротуары и велосипедные дорожки. Для удобного пользования жителей альтернативными транспортными средствами предусмотрены сообщения данного проспекта со строящейся станцией метро «Аг Шехер-2», подземными пешеходными переходами, а также остановками для такси и автобусов.

По этому проспекту автомобили, направляющиеся из аэропорта Гейдар Алиев, получат дополнительный и удобный доступ в Baku White City в объезд центра города, через дорожные развязки Кероглу и возле стадиона «Интер-Арена» (бывший «Шафа»).

В настоящее время согласно концепции проекта Baku White City ведется проектирование территории вдоль проспекта Нобеля до Зыхского шоссе. Работы ведутся специалистами проекта Baku White City совместно с британской компанией Atkins Global. Для ведения работ также задействованы другие международные компании-консультанты.

Напомним, что проект Baku White City осуществляется в рамках Указа Президента Азербайджана Ильхама Алиева об утверждении «Плана комплексных мероприятий по улучшению экологической ситуации в Азербайджанской Республике в 2006-2010 годах». Проект, отличающийся экологической ориентированностью, устойчивостью и целостностью, был признан международными профессионалами как один из самых масштабных градостроительных проектов современности.

Тимур Рзаев, Э.Т.