В Баку начал работу международный форум по аграрным и зеленым технологиям

10 декабря впервые в Азербайджане проходит международный форум по аграрным и зеленым технологиям –«AgTech and Green Energy».

В форуме, проходящем в Университете АДА и организованном министерствами сельского хозяйства и энергетики, принимают участие вице-президент Фонда Гейдара Алиева, посол доброй воли Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO) Лейла Алиева, официальные лица государственных структур, руководители фермерских хозяйств, иностранные эксперты по зеленым технологиям, представители стартапов, технологических компаний и частного сектора.

Основные цели форума, проходящего под девизом «Инновации для зеленого будущего», – обеспечить инновативное развитие сельского хозяйства и энергетики в Азербайджане, усилить связи между различными заинтересованными сторонами, наладить модели и связи в области устойчивого бизнеса.

На форуме предусмотрены выступления предпринимателей, венчурных капиталистов, научных деятелей, представителей ведущих технологических компаний США, Турции, Израиля, России, Нидерландов, Украины и других стран.

В рамках форума с участием до 40 зарубежных специалистов из около 15 стран мира состоятся панельные заседания на темы – «Будущее энергетических и аграрных технологий», «Технологии для аграрных и зеленых технологий», «Академия по аграрным и энергетическим технологиям», «Влияние политики», «Новые инновативные экосистемы», «Секция для фермеров», «Бизнес для аграрной отрасли и энергетики: сессия AgTech», «Бизнес для аграрной отрасли и энергетики: сессия Green Energy», «Семинар стартапа и инновационной экосистемы».

АЗЕРТАДЖ