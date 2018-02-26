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В Баку на вокзале задержан вооруженный автоматом мужчина – ФОТО

Сегодня в 12:30 меньше минуты на чтение 2427
В Баку на вокзале задержан вооруженный автоматом мужчина – ФОТО

Сотрудниками бакинской полиции была успешно проведена операция по задержанию вооруженного преступника.

Как сообщили 1news.az в пресс-службе Министерства внутренних дел АР, на основе поступившей оперативной информации сотрудники Главного управления полиции на транспорте задержали на территории Бакинского железнодорожного вокзала жителя Сумгайыта, ранее неоднократно судимого Арифа Кичикниджата.

При обыске у него был обнаружен автомат Калашникова АКМ и 9 патронов к нему.

По факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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