В Баку на видеокамеру попала кража в свадебном бутике – ВИДЕО

Вчера ночью в люксовом свадебном бутике города, расположенном на проспекте Вагифа, 105 B, произошла кража.

Как сообщает 1news.az, грабители вынесли все деньги из кассы бутика.

Все происходящее было отслежено по видеонаблюдению.

На кадрах видно, как за считанные секунды грабители взламывают дверь и вычищают содержимое кассы.

Следует отметить, что расследованием случившегося занимается отделение полиции №20 Насиминского района.

Лица грабителей четко попали на камеру видеонаблюдения, и в настоящее время они находятся в розыске.

Бутик предупреждает коллег и партнеров о том, чтобы они были крайне внимательны!

1news.az