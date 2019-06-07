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В Баку на улице зарезали женщину

Сегодня в 16:06 ~ 1 минута на чтение 679
В Баку на улице зарезали женщину

На улице Арифа Исмайлова в поселке «20-й участок» Сабаильского района Баку произошло умышленное убийство.

Как сообщили 1news.az в районном управлении полиции, 37-летний Фархад Абышов прямо на улице нанес многочисленные ножевые ранения 38-летней матери троих детей Кямале Хуммат гызы Микаиловой.

Окровавленная женщина, спасаясь от рук убийцы, забежала во двор дома жительницы поселка Зейнаб Намазовой, где и скончалась до приезда врачей.

Ее убийца Ф.Абышов задержан сотрудниками полиции.

По факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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