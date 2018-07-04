В Баку мать оставила ребенка у ворот детского сада – ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Найдены родители 6-летней Нармин, потерявшейся вчера на территории Хатаинского района Баку.

Как сообщили 1news.az в районном управлении полиции, выяснились шокирующие обстоятельства пропажи девочки. Оказалось, что мать отвела ее в детский сад и, оставив у ворот, сказала, чтобы она сама дошла до дверей, после чего ушла, уверенная в том, что дочь зашла в садик.

Но Нармин отвлеклась и не дошла от ворот до дверей садика, а вышла на улицу. К счастью, ребенка, гуляющего одного, вовремя заметили сотрудники Управления полиции Хатаинского района и оперативно нашли родителей девочки. Нармин передали им в целости и сохранности.

«Призываем родителей быть максимально внимательными с детьми и не допускать подобных случаев», - подчеркнули в управлении.

Тимур Рзаев, Э.Т.

2018/07/04

15:45

В Хатаинском районе Баку на улице найдена девочка лет 7-8.

Как сообщили 1news.az в районном управлении полиции, девочка, которая сказала, что ее зовут Нармин, потерялась и не знает, где ее родители.

Полиция просит всех, кто опознал девочку и располагает какой-либо информацией о ней и ее родителях, позвонить в МВД по телефону «102» или обратиться в Управление полиции Хатаинского района Баку, расположенное по адресу: улица Эльчина Алиева, 4 (у текстильного комбината имени Гаджи Зейналабдина Тагиева). Контактный телефон: 422-02-02, 055-314-35-15.

Тимур Рзаев, Э.Т.