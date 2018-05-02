В Баку на месте новой автобусной остановки построили коммерческий «объект» - ФОТО

В поселке 8-й километр Низаминского района Баку, на проспекте Гара Гараева произошел курьезный случай.

Как сообщает 1news.az, созданная 2 года назад автобусная остановка со специальным «карманом», расположенная возле базара «8-й километр», была огорожена забором, и на ней уже построен коммерческий торговый объект.

Сделано это, несмотря на то, что остановка была создана специально на этом месте по рекомендации экспертов Бакинского транспортного агентства.

В результате автобусы около 25 маршрутов вынуждены останавливаться посреди дороги и ссаживать-принимать пассажиров прямо на проезжей части, что создает большие пробки на проспекте Гара Гараева и представляет опасность для пассажиров.

Комментируя ситуацию, руководитель пресс-службы Бакинского транспортного агентства (БТА) Маис Агаев заявил 1news.az, что автобусная остановка с «карманом» была создана по инициативе БТА.

«Нами были установлены соответствующие знаки на остановке с обозначением останавливающих тут маршрутов и другой информацией. Была установлена и стеклянная остановка. Но потом мы сами с удивлением обнаружили, что кто-то оградил территорию и строит на ней двухэтажное здание.

Нас не предупредили и не известили о строительстве. До сих пор мы не знаем, что стало со знаками на остановке. А ведь эта остановка была очень важной – автобусы заезжали в «карман», и проезжая часть проспекта Гара Гараева оставалась свободной для проезда, не возникали пробки.

Сейчас автобусы останавливаются посреди дороги, возникают пробки. И этот торговый объект еще не сдан в эксплуатацию! Что же будет, когда его откроют, и там начнут парковаться посетители и работники – на этом участке постоянно будет пробка», - подчеркнул М.Агаев.

Тимур Рзаев, Э.Т.