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В Баку спасли мужчину, которого пытались убить, сбросив в вентиляцию – ВИДЕО – ОБНОВЛЕНО

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В Баку спасли мужчину, которого пытались убить, сбросив в вентиляцию – ВИДЕО – ОБНОВЛЕНО

Спасатели Министерства по чрезвычайным ситуациям АР успешно завершили операцию по спасению мужчины, которого пытались убить, сбросив в вентиляцию.

Как сообщает 1news.az, они распилили часть вентиляционной трубы и вытащили пострадавшего Асифа Мехралиева из нее. Пострадавший доставлен в больницу, ему оказывается медицинская помощь.

Полиция продолжает расследование по факту.

Тимур Рзаев, Э.Т.

2018/02/23

11:45

В ресторане у памятника «Алов» возле станции метро «Кероглу» произошло покушение на убийство.

Как сообщили 1news.az в Управлении полиции Низаминского района Баку, житель столицы Асиф Мехралиев ночью был сброшен неизвестными в вентиляционную трубу ресторана.

Для того чтобы вытащить задыхающегося мужчину из трубы, на место прибыли сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям АР, которые распиливают ее. Также они дали воду пострадавшему.

Сотрудники полиции прибыли на место и проводят расследование.

Тимур Рзаев, Э.Т.

ВИДЕО – Нигяр Асадова

 

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