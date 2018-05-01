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В Баку мужчина жестоко расправился с бывшей женой, узнав, что она вновь выходит замуж

Сегодня в 12:50 ~ 1 минута на чтение 896
В Баку мужчина жестоко расправился с бывшей женой, узнав, что она вновь выходит замуж

В Наримановском районе Баку, возле «Шерг базары», произошло жестокое убийство.

Как сообщили 1news.az в районном управлении полиции, Рашад Ибрагимов напал с ножом на свою бывшую жену Захру Ибрагимову и нанес ей несколько ранений, от которых женщина скончалась на месте.

Кроме того, Р.Ибрагимов ударил ножом жениха бывшей жены, Эмина Алиева, которой в тяжелом состоянии доставлен в больницу.

По факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

По предварительным данным, Р.Ибрагимов, узнав, что бывшая жена собирается вновь выйти замуж, выследил ее с женихом и напал на них, пытаясь убить обоих.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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