В Баку мужчина жестоко расправился с бывшей женой, узнав, что она вновь выходит замуж

В Наримановском районе Баку, возле «Шерг базары», произошло жестокое убийство.

Как сообщили 1news.az в районном управлении полиции, Рашад Ибрагимов напал с ножом на свою бывшую жену Захру Ибрагимову и нанес ей несколько ранений, от которых женщина скончалась на месте.

Кроме того, Р.Ибрагимов ударил ножом жениха бывшей жены, Эмина Алиева, которой в тяжелом состоянии доставлен в больницу.

По факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

По предварительным данным, Р.Ибрагимов, узнав, что бывшая жена собирается вновь выйти замуж, выследил ее с женихом и напал на них, пытаясь убить обоих.

Тимур Рзаев, Э.Т.