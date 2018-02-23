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В Баку мужчина угнал машину, чтобы отвезти жену с детьми на поминки

23 Февраля, 2018 в 16:30 ~ 1 минута на чтение 2426
В Баку мужчина угнал машину, чтобы отвезти жену с детьми на поминки

В поселке Локбатан Гарадагского района Баку был угнан автомобиль марки ВАЗ-21099, принадлежащий жителю Абшеронского района Фуаду Алиеву.

Как сообщили 1news.az в пресс-службе Министерства внутренних дел АР, по горячим следам сотрудники 10-го отделения Управления полиции Гарадагского района обнаружили автомобиль на территории села Еникенд Сальянского района.

Угонщиком оказался ранее судимый за аналогичные преступления Вусал Гасанов. Во время задержания рядом с ним в салоне находились его супруга и пятеро детей. По словам мужчины, он угнал автомобиль, чтобы вместе с членами семьи поехать в Сальяны на поминки.

По факту в Управлении полиции Гарадагского района возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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